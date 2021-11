Yamaichi Electronics gründet eine erste Vertriebsniederlassung in Israel. Yamaichi Electronics baut das Vertriebsgebiet weiter aus und hat eine Vertriebsniederlassung in Palmachim, südlich von Tel Aviv, gegründet. Ansprechpartner in Israel ist Amit Lampert, der bereits langjährige Erfahrung im Vertrieb gesammelt hat. Er leitet die neu gegründete Niederlassung in Israel seit April dieses Jahres und steht Kunden und Interessenten als direkter Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Kostenlose Registrierung ...

