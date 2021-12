30. November 2021 Der Steckverbinder-Geschäftsbereich von ITT Inc. (NYSE: ITT) bringt Veam MOVE-MOD auf den Markt, eine Produktserie mit besonders robusten, modularen Rundsteckverbindern. Dank der flexiblen Bauweise liefert das Produkt in einem einzigen Steckverbinder Strom, Signale und Daten. Dabei kommt eine Reihe von Snap-in-Modulen mit verschiedenen Kontaktlayouts zum Einsatz, die individuellen Systemanforderungen gerecht werden. Diese extrem robusten Steckverbinder sind für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und eignen sich für vielfältige Anwendungen, darunter Schienen-, Schwer- und Geländefahrzeuge, alternative Energien und Infrastruktur, Robotik und weitere Industrieausrüstungsgüter.

"Unsere Kunden vertrauen seit mehr als 60 Jahren auf Steckverbinder von Veam, um ihre größten Herausforderungen zu meistern. MOVE-MOD ist eine Lösung der nächsten Generation, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht wird", so Ellen McMillan, Vice President und General Manager Europe von ITT Connect and Control Technologies. "Die Modularität dieser innovativen Steckverbinder bietet langfristige Flexibilität, um die Konnektivität nach dem Design-In durch den einfachen Austausch von Modulen anzupassen, umzubauen und zu erweitern."

Ein entscheidender Vorteil der runden MOVE-MOD-Serie gegenüber ihren rechteckigen Pendants ist deren Eignung für Anwendungen mit eingeschränktem Platzangebot. Im Vergleich zu rechteckigen Standard-Steckverbindern mit derselben Anzahl von Pins weist MOVE-MOD eine geringere Grundfläche auf. Die werkzeuglose Montage und Installation in Verbindung mit der extrem sicheren Bajonettkupplung mit optischer, taktiler und akustischer Sekundärverriegelungsbestätigung machen MOVE-MOD zu einer schnellen, einfachen und praktischen Lösung für den Arbeitsalltag.

Die RoHS- und REACH-konforme Serie ist in zwei Ausführungen mit unterschiedlichen Beschichtungen für extrem raue Umgebungsbedingungen erhältlich, die eine Salzsprühnebelbeständigkeit von 500 Stunden bieten. Bei der ersten Option handelt es sich um die proprietäre Beschichtung Blue Generation, eine besonders leistungsstarke, leitfähige Zink-Nickel-Formulierung, die eine hervorragende Abschirmung gegen Funkstörungen bietet. Die zweite Option mit schwarzer Harteloxalbeschichtung ist eine beliebte nicht leitfähige Ausführung, die ebenfalls für den Einsatz in extremen Umgebungen geeignet ist.

Weitere Hauptmerkmale der Serie MOVE-MOD:

Minimale Anforderungen an die Komponenten sorgen für Zeit- und Kostenersparnis

Umgebungsfeste Abdichtung gemäß IP67

Mindestens 500 Steckzyklen

Großer Betriebstemperaturbereich (-55 °C bis -115 °C)

RoHS- und REACH-Konformität

Weitere Informationen über die modularen, runden Steckverbinder der Serie MOVE-MOD finden Sie unter: www.ittcannon.com

Über ITT

ITT ist ein diversifizierter, führender Hersteller von hochtechnisierten kritischen Komponenten und maßgeschneiderten Technologielösungen für die Transport-, Industrie-, Erdöl- und Erdgasmärkte. Ausgehend von seiner durch Innovationen geprägten Geschichte arbeitet ITT partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammen, um den Schlüsselindustrien langlebige Lösungen zur Unterstützung unserer heutigen modernen Lebensweise bereitzustellen. ITT hat seinen Hauptsitz in White Plains im US-Bundesstaat New York, beschäftigt Mitarbeiter in mehr als 35 Ländern und vertreibt seine Produkte in rund 125 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.itt.com

Über den Geschäftsbereich "Connect and Control Technologies" von ITT

Der Geschäftsbereich "Connect and Control Technologies" von ITT entwickelt und fertigt Steckverbinder für raue Umgebungsbedingungen sowie kritische Komponenten zur Energieabsorption, zur Bewegungs- und Durchflusssteuerung sowie zur Kontrolle von Umgebungsfaktoren. Mit führenden Marken wie Aerospace Controls, BIW Connector Systems, Cannon, Compact, Enidine und Veam ist der Geschäftsbereich für Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automatisierung, Verteidigung, Energie, Industrie, Infrastruktur und Transport tätig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211130006187/de/

Contacts:

Fachmedien Wirtschaft

Kellie Harris

Tel. +1 914 216 4025

kellie.harris@itt.com

Sonstige Fachmedien

Nigel Steel

Tel. +44 7738 682837

nigel.steel@publitek.com

Kunden

Richard Miles

Tel. +44 (0)7920 266088

richard.miles@itt.com