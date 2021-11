Wäre es nicht hervorragend, in einem bereits frühen Stadium die neue Highflyer-Aktie schlechthin im Depot zu haben? Mit dem System von TSI USA gelingt dies spielend einfach. In der Vergangenheit wurde dies bereits unter Beweis gestellt.Eins haben Apple, Tesla und Amazon gemeinsam. Alle Werte hatten ihre Geburtsstunde im über 2.500 Aktien umfassenden Nasdaq Composite Index. Dort sind die wachstumsstärksten Techaktien der Welt gelistet. TSI USA filtert in einem fünfstufigen Selektionsprozess aus all ...

Den vollständigen Artikel lesen ...