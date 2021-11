DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. November 2021 (vorläufige Fassung)

=== *** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) November 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q, Göteborg 07:00 DE/Adler Group SA, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q, Delbrück 08:00 DE/vierteljährlicher Tarifindex 3Q 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis, Luton *** 08:45 FR/Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-3,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-2,3% gg Vj 08:45 FR/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 09:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Online-PG mit Chefvolkswirt Kater zum Konjunktur- und Kapitalmarktausblick 09:00 LV/Nato, Treffen der Außenminister (bis 1.12.); 17:15 PK von Generalsekretär Stoltenberg, Riga *** 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Entscheidungen zu 9 Verfassungsbeschwerden gegen die sogenannte Bundesnotbremse, Karlsruhe *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -23.500 gg Vm zuvor: -39.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,4% zuvor: 5,4% 10:00 DE/Deutsche Bank, Kapitalmarktausblick (per Videokonferenz) 10:00 DE/KfW, PG (virtuell) mit Chefvolkswirtin Köhler-Geib zum Konjunkturausblick 10:00 IT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 10:30 DE/Bayer AG, PK (online) zu "Gesundheit in Deutschland - Gemeinsam Gestalten" *** 11:00 IT/Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+4,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 14:00 FR/Schneider Electric SA, Capital Markets Day (virtuell) *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 69,0 zuvor: 68,4 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 110,0 zuvor: 113,8 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung zur Corona-Krise vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen sowie städtische Angelegenheiten, Washington 19:00 US/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der Federal Bank of Cleveland *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Vizekanzler Scholz und Länder- Ministerpräsidenten, Beratungen zur Corona-Pandemie - DE/Jenoptik AG, Capital Markets Day (bis 1.12.), Hamburg ===

