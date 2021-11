Der kalifornische Börsenneuling ist auf nachhaltig hergestellte Schuhe und weitere Accessoires spezialisiert. Die Produkte, u.a. basierend auf Merinowolle, werden per Internet und mit eigenen Shops vertrieben.



Nun kamen für die ALLBIRDS-Aktie die ersten Kursziele heraus, sie sind zwischen 21 und 30 $ angesiedelt. Am unteren Ende der Spanne finden sich Morgan Stanley (23 $) und JPMorgan (21 $); die leichte Skepsis basiert u.a. auf dem notwendigen Tempo beim Ausbau der Markenbekanntheit, um bisherige finanzielle Defizite nachhaltig zu überwinden. Die ALLBIRDS-Aktie war zu je 15 $ (oberhalb der Spanne von 12 bis 14 $) emittiert worden. Nach der Erstnotiz am 3. November zu 21,21 $ ging es hoch auf 32,44 $. Nach der ersten Euphorie fiel der Kurs bis 18,35 $ am vorigen Dienstag. Heute in den USA vorbörslich + 3,0 % auf 20,34 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



