Toronto (Ontario), 29. November 2021. Ayurcann Holdings Corp. (CSE: AYUR, FWB: 3ZQ0) ("Ayurcann" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Cannabisextraktionsunternehmen, das auf die Verarbeitung und Fertigung von Cannabis für die Herstellung von Cannabis-2.0- und -3.0-Produkten spezialisiert ist, freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate zum 30. September 2021 bekannt zu geben. Alle Zahlen sind in kanadischen Dollar angegeben.

HÖHEPUNKTE DES 1. QUARTALS ZUM 30. SEPTEMBER 2021:

- Ayurcann meldete für die drei Monate zum 30. September 2021 einen Nettoumsatz von 1,9 Millionen $ gegenüber 0,8 Millionen $ für die drei Monate zum 30. September 2020 - eine Steigerung von 137 % gegenüber dem Vorjahr.

- Das Unternehmen meldete Bruttomargen von 931.000 $ für die drei Monate zum 30. September 2021 gegenüber 169.000 $ für die drei Monate zum 30. September 2020, mit Bruttomargen von 49 %, und behält somit eine starke Kontrolle über Umsatz und Profitabilität.

- Ayurcann hat den Ausbau der Phase-2-Erweiterung der Pickering-Anlage abgeschlossen, wodurch die Extraktionskapazität auf bis zu 300.000 kg Eingangsbiomasse und auf 2 zu 3 Millionen abgefüllte und verpackte Cannabis-2.0- und -3.0-Produkte erhöht wurde, was kanadischen lizenzierten Produzenten eine Extraktionsanlage aus einer Hand bietet und internationalen Marken zur Verfügung steht, die nach einer Markteinführungsstrategie suchen.

- Ayurcann verfügt über einen Bestand von etwa 300 kg an rohem THC- und CBD-Destillat und -Isolat in pharmazeutischer Qualität zur Verwendung in Cannabis-2.0- und -3.0-Produkten, die für seine gemeinsame Herstellungs- und White-Label-Partnerschaften verfügbar sind.

- Das Unternehmen expandiert auf unterschiedliche Freizeitmärkte in ganz Kanada und freut sich, die Lieferung von Cannabis-2.0-Produkten bekannt zu geben, wobei Vapes der Marke Fuego und Tinkturen der Marke Vida nach New Brunswick und Saskatchewan geliefert wurden und weitere Bestellungen in den kommenden Quartalen nach Manitoba, Ontario und Alberta geliefert werden sollen.

- Ayurcann stellt Produkte für das Gesundheits- und Wellnesssegment her, einschließlich seiner topischen Cannabisprodukte der Marke Glow, die in ganz Ontario erhältlich sind. Gesundheit und Wellness ist ein wachsendes Segment des kanadischen Cannabismarktes und Ayurcann stellt zusammen mit seinen Partnern Green Bee (Kalifornien, USA), Her Highness (New York, USA) und Innocan Pharma (Israel) Produkte her, die den Bedarf der kanadischen Verbraucher decken.

Igal Sudman, Chief Executive Officer von Ayurcann, sagte: "Dieses Quartal hat erneut bewiesen, dass Ayurcann in der Lage ist, Profitabilität zu erreichen und seinen Marktanteil zu erweitern. Ayurcann beliefert seine Kunden und steigert weiterhin seine Umsätze, ohne dabei den Nettogewinn aus den Augen zu verlieren, und handelt verantwortungsvoll gegenüber seinen Aktionären und anderen Interessensvertretern."

Sudman fügte hinzu: "Wir sind begeistert, dass unsere Umsätze kontinuierlich steigen, während wir gleichzeitig unglaublich starke Margen aufrechterhalten und ein profitables Geschäft betreiben. Wir können mit Zuversicht sagen, dass wir nun profitabel sind und davon ausgehen, dass wir auch in Zukunft Gewinne erzielen werden, während wir auf unserer Dynamik aufbauen."

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Igal Sudman,

Chairman und Chief Executive Officer

Ayurcann Holdings Corp.

Tel: 905-492-3322

E-Mail: info@ayurcann.com

Investor Relations:

Ryan Bilodeau

Tel: 416-910-1440

E-Mail: ir@ayurcann.com

Über Ayurcann Holdings Corp.:

Ayurcann ist ein führender Anbieter von Lösungen nach der Ernte mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung und Entwicklung von kundenspezifischen Prozessen und Produkten in Pharmaqualität für die Genussindustrie und die medizinische Cannabisbranche in Kanada. Ayurcann ist bestrebt, ein Partner der ersten Wahl für führende kanadische Cannabismarken zu werden, indem es erstklassige, firmeneigene Dienstleistungen wie Ethanolextraktion, Formulierung, Produktentwicklung und kundenspezifische Herstellung anbietet.

Der ungeprüfte Zwischenabschluss des Unternehmens sowie die Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung für den Dreimonatszeitraum bis zum 30. September 2021 sind auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keinerlei Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") dar, einschließlich solcher, die durch die Ausdrücke "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "sollten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, soweit sie sich auf das Unternehmen oder seine Geschäftsführung beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern spiegeln aktuelle Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse wider. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Aussagen in Bezug auf die Expansionspläne des Unternehmens und künftige Produktionskapazitäten, Auftragsmengen, Auftragsabwicklung und anhaltende Rentabilität.. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und verschiedenen Schätzungen, Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind" die gesteigerte Produktion in den Anlagen des Unternehmens, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, die Tatsache, dass das Unternehmen eine Extraktionsanlage aus einer Hand anbietet und internationalen Marken eine Go-to-Market-Strategie zur Verfügung stellt, das Wachstum des Gesundheits- und Wellness-Segments des Cannabismarktes sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen als zutreffend erweisen oder dass die Erwartungen oder Schätzungen der Geschäftsleitung in Bezug auf künftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse tatsächlich eintreten werden.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und solche Änderungen könnten wesentlich sein. Krisen im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der anhaltenden Pandemie des neuartigen Coronavirus (COVID-19), die Unfähigkeit des Unternehmens, seine erhöhten Produktionskapazitäten zu nutzen, das nicht mehr wachsende Gesundheits- und Wellness-Segment des Cannabismarktes und die Unfähigkeit des Unternehmens, weiterhin Rentabilität zu erzielen, könnten erhebliche wirtschaftliche und geopolitische Auswirkungen haben, die sich nachteilig auf das Geschäft, die finanzielle Lage und/oder die operativen Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken könnten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen.

