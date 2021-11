NEW YORK (dpa-AFX) - An der Spitze des Kurznachrichtendienstes des Twitter könnten es laut einem Medienbericht bald einen Wechsel geben. Twitter-Chef Jack Dorsey steht vor seinem Rücktritt, wie der US-Wirtschaftssender "CNBC" am Montag berichtete. Dorsey führt aktuell auch das Mobile-Payment-Unternehmen Square. Zuletzt hatte sich der Unternehmer mit Kritik des Hedgefonds-Milliardärs Paul Singer konfrontiert gesehen, der infrage stellte, ob Dorsey beide Unternehmen führen sollte. Die Twitter-Aktien legt auf den Bericht hin um rund zehn Prozent zu./mis/ngu