Seit Februar steckt die Nio-Aktie inzwischen in einer Konsolidierungsphase fest. Die Schwankungsbreite wird dabei immer kleiner. Nun gibt es endlich neue Impulse. Der chinesische Autobauer gab am heutigen Montag die Fertigstellung des ersten Vorserienfahrzeugs des ET7 bekannt. Charttechnisch sieht es jetzt dadurch wieder hochinteressant aus.Nio hat am 29. November die ersten Vorserienfahrzeuge seines Limousinen-Flaggschiffs ET7 in der JAC Nio Advanced Manufacturing Base in Hefei vom Band laufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...