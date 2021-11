Der Kaufrausch anlässlich des Black Friday fiel in diesem Jahr deutlich kleiner aus als sonst. Was war da los und kommt die Freude am Konsum zurück? Man könnte meinen, das Interesse der Kundinnen und Kunden am diesjährigen Black Friday und Cyber Monday sank in gleichem Maße, wie die E-Commerce-Anbieter und Dienstleister die Werbetrommel rührten. In diesem Jahr blieb erstmals anlässlich des ständigen "höher, schneller, weiter" der tatsächliche, in Zahlen messbare Umsatz auf der Strecke. 19 Prozent weniger Umsatz zum Black Friday im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...