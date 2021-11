Die Sektkorken knallen heute bei Standard Lithium. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund neun Prozent. Damit kostet ein Anteilsschein nun 10,79 USD. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund achtzehn Prozent. Bis heute markieren 12,78 USD dieses Hoch. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 5,57 USD, sodass Standard ...

