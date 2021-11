DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera Inc. gibt Privatplatzierung in Höhe von USD15 Millionen bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta037/29.11.2021/16:20) - Die Biofrontera AG gibt bekannt, dass ihre US-Tochtergesellschaft Biofrontera Inc. vereinbart hat eine Privatplatzierung in Höhe von USD 15 Millionen (Bruttoerlös) durchzuführen.

Die Biofrontera Inc. gibt hierzu 2.875.143 Stammaktien (Nasdaq: BFRI) und Optionsscheine an einen institutionellen Investor aus. Der kombinierte Kaufpreis für eine Stammaktie (oder ein Stammaktienäquivalent) mit Optionsschein beträgt gemäß Nasdaq Regularien USD 5,25. Jeder Optionsschein berechtigt zum Kauf einer Aktie der Biofrontera Inc. Der Ausübungspreis des Optionsscheins, der sofort ausübbar ist und eine Laufzeit von 5 Jahren nach Ausgabedatum hat, beträgt USD 5,25.

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 1. Dezember 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Nach erfolgreicher Privatplatzierung hält die Biofrontera AG ca. 52% Anteile an der Biofrontera Inc.

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Nasdaq

