Es hätte wohl niemand damit rechnen könnten, was am Freitag an den Börsen passiert ist. Wie aus dem Nichts tauchte vor Kurzem die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 auf und landete ausgehend von Südafrika recht schnell auch in Europa. Die Virus-Mutante schürt große Ängste bei den Experten und auch die Börsianer sind in heller Aufruhr.Das führte zu einem schwarzen Freitag an den Märkten, an dem die Aktienkurse reihenweise tief in Richtung Süden gingen. Viele Anleger trennten sich vor allem von Titeln aus der Tourismus-Branche und ...

