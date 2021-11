DGAP-Ad-hoc: plenum AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

plenum AG: plenum schließt Zukauf im Bereich Finanzinstitute ab



29.11.2021 / 17:32 CET/CEST

plenum AG: plenum schließt Zukauf im Bereich Finanzinstitute ab Frankfurt am Main, den 29. November 2021, 17:00 Uhr (UTC+1) Die plenum AG (ISIN: DE000A161Z44, WKN A161Z44) hat heute einen Vertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der RFC Professionals GmbH, Oestrich-Winkel, abgeschlossen. Der Kaufpreis besteht aus einem unmittelbar fälligen Festkaufpreis in niedriger einstelliger Millionenhöhe und einem variablen Kaufpreis, der abhängig von der zukünftigen Geschäftsentwicklung in sogenannten Earnout-Zahlungen in den nächsten Jahren zu leisten ist. Die plenum AG finanziert den Kaufpreis teilweise über ein Bankdarlehen zu marktüblichen Konditionen, welche u.a. vorsehen, dass die Möglichkeit, Gewinnausschüttungen an die Aktionärinnen und Aktionäre vorzunehmen, vorübergehend eingeschränkt ist. Die 2012 gegründete Beratungsgesellschaft RFC Professionals GmbH ist mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Umsatz von rund EUR 6 Mio. in Deutschland und Österreich aktiv. Die plenum AG stärkt mit der Transaktion die Lieferfähigkeit in der Geschäftseinheit Finanzinstitute im Schwerpunkt Risikomanagement, Finanzen und Banksteuerung sowie das branchenübergreifende Beratungsprofil im Kontext Nachhaltigkeits- und Compliance Management und Information Governance. Über die plenum AG: Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte und von Partnern geführte Managementberatung. An der Seite ihrer Kunden begleiten und gestalten über 100 plenum Beraterinnen und Berater seit 35 Jahren komplexe, herausfordernde Veränderungsprojekte an der Nahtstelle von Business und IT. plenum versteht sich als umsetzungsstarker Beratungspartner mit ausgeprägter Strategiekompetenz in den drei Kernbranchen Finanzinstitute, Energie & Mobilität und Versicherungen. plenum besetzt die drei Schwerpunktthemen Digital Advisory, Process Advisory sowie Risk & Compliance Advisory und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

