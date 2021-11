Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the

financial instrument

(Code ISIN) Total daily volume (in

number of shares) Daily weighted

average purchase

price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 44522 FR0000050809 2,205 168.6529 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the

Issuer Name of

the

Broker Identity

code of the

Broker Day/Hour of the

transaction (CET) (CET)

Identity

code of the

financial

instrument Price per unit Currency Quantity

bought Identity

code of the

Market Reference

number of

the

transaction Purpose of the

buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:10:45+169:00 FR0000050809 169.20 EUR 28 XPAR 61233275 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:10:45+169:00 FR0000050809 169.20 EUR 6 XPAR 61233276 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:18:09+169:00 FR0000050809 169.10 EUR 27 XPAR 61233938 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:18:31+169:00 FR0000050809 169.00 EUR 23 XPAR 61234011 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:18:31+169:00 FR0000050809 169.00 EUR 10 XPAR 61234012 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:20:10+169:00 FR0000050809 168.80 EUR 17 XPAR 61234181 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:21:06+169:00 FR0000050809 168.80 EUR 13 XPAR 61234263 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:21:06+169:00 FR0000050809 168.80 EUR 28 XPAR 61234264 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:22:06+169:00 FR0000050809 168.80 EUR 7 XPAR 61234381 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:22:06+169:00 FR0000050809 168.80 EUR 45.00 XPAR 61234382 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:35:58+169:00 FR0000050809 168.70 EUR 32.00 XPAR 61235612 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:39:15+169:00 FR0000050809 169 EUR 17.00 XPAR 61235861 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:45:59+169:00 FR0000050809 169 EUR 27.00 XPAR 61236412 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:46:00+169:00 FR0000050809 169 EUR 33.00 XPAR 61236414 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:46:00+168:00 FR0000050809 168 EUR 3.00 XPAR 61236415 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:46:00+168:00 FR0000050809 168 EUR 20,00 XPAR 61236416 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:46:00+168:00 FR0000050809 168 EUR 2.00 XPAR 61236417 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:46:01+168:00 FR0000050809 168 EUR 8.00 XPAR 61236420 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:52:08+168:00 FR0000050809 168 EUR 22.00 XPAR 61236962 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:52:08+168:00 FR0000050809 168 EUR 5.00 XPAR 61236963 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:52:08+168:00 FR0000050809 168 EUR 12.00 XPAR 61236964 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:52:08+168:00 FR0000050809 168 EUR 3.00 XPAR 61236966 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:59:02+168:00 FR0000050809 168 EUR 32.00 XPAR 61237337 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:59:02+168:00 FR0000050809 168 EUR 20.00 XPAR 61237338 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T10:59:02+168:00 FR0000050809 168 EUR 7.00 XPAR 61237339 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:08:49+168:00 FR0000050809 168 EUR 1.00 XPAR 61238069 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:08:49+168:00 FR0000050809 168 EUR 32.00 XPAR 61238070 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:09:20+168:00 FR0000050809 168 EUR 27.00 XPAR 61238099 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:11:15+168:00 FR0000050809 168 EUR 20.00 XPAR 61238253 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:11:15+168:00 FR0000050809 168 EUR 13.00 XPAR 61238260 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:11:15+168:00 FR0000050809 168 EUR 6.00 XPAR 61238261 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:33:43+168:00 FR0000050809 168 EUR 33.00 XPAR 61239774 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:33:43+168:00 FR0000050809 168 EUR 32.00 XPAR 61239775 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:33:49+168:00 FR0000050809 168 EUR 18.00 XPAR 61239777 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:04+168:00 FR0000050809 168 EUR 31.00 XPAR 61239857 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:04+168:00 FR0000050809 168 EUR 6.00 XPAR 61239858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:04+168:00 FR0000050809 168 EUR 32.00 XPAR 61239859 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:04+168:00 FR0000050809 168 EUR 52.00 XPAR 61239860 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:04+168:00 FR0000050809 168 EUR 7.00 XPAR 61239861 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:04+168:00 FR0000050809 168 EUR 52.00 XPAR 61239862 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:04+168:00 FR0000050809 168 EUR 1.00 XPAR 61239863 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:06+168:00 FR0000050809 168 EUR 52.00 XPAR 61239868 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:06+168:00 FR0000050809 168 EUR 1.00 XPAR 61239869 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 27.00 XPAR 61239870 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:35:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 32.00 XPAR 61239871 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:36:54+168:00 FR0000050809 168 EUR 29.00 XPAR 61240000 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:41:20+168:00 FR0000050809 168 EUR 128.00 XPAR 61240351 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:48:47+170:00 FR0000050809 170 EUR 76.00 XPAR 61240774 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:48:47+170:00 FR0000050809 170 EUR 9.00 XPAR 61240775 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:48:47+170:00 FR0000050809 170 EUR 30.00 XPAR 61240777 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:51:15+170:00 FR0000050809 170 EUR 28.00 XPAR 61240956 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T11:51:15+169:00 FR0000050809 169 EUR 14.00 XPAR 61240957 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T12:05:56+169:00 FR0000050809 169 EUR 32.00 XPAR 61241799 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T12:32:51+169:00 FR0000050809 169 EUR 10.00 XPAR 61243200 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T12:32:51+169:00 FR0000050809 169 EUR 21.00 XPAR 61243201 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T12:51:29+169:00 FR0000050809 169 EUR 27.00 XPAR 61244017 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T12:53:33+169:00 FR0000050809 169 EUR 32.00 XPAR 61244363 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T13:23:02+169:00 FR0000050809 169 EUR 29.00 XPAR 61246133 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T13:23:02+169:00 FR0000050809 169 EUR 4.00 XPAR 61246134 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T13:46:31+169:00 FR0000050809 169 EUR 32.00 XPAR 61247041 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T14:11:49+169:00 FR0000050809 169 EUR 32.00 XPAR 61248315 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T14:38:45+169:00 FR0000050809 169 EUR 17.00 XPAR 61249802 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T14:38:45+169:00 FR0000050809 169 EUR 10.00 XPAR 61249803 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T14:38:45+169:00 FR0000050809 169 EUR 28.00 XPAR 61249804 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T14:53:32+169:00 FR0000050809 169 EUR 28.00 XPAR 61250611 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:10:16+169:00 FR0000050809 169 EUR 32.00 XPAR 61251786 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:26:33+169:00 FR0000050809 169 EUR 28.00 XPAR 61252877 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:30:37+169:00 FR0000050809 169 EUR 32.00 XPAR 61253638 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:30:37+169:00 FR0000050809 169 EUR 40.00 XPAR 61253639 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:30:37+169:00 FR0000050809 169 EUR 6.00 XPAR 61253640 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:45:15+169:00 FR0000050809 169 EUR 7.00 XPAR 61255455 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:53:30+169:00 FR0000050809 169 EUR 1.00 XPAR 61256392 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:58:53+169:00 FR0000050809 169 EUR 31.00 XPAR 61256977 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:58:59+169:00 FR0000050809 169 EUR 8.00 XPAR 61256995 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:58:59+169:00 FR0000050809 169 EUR 2.00 XPAR 61256996 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:58:59+169:00 FR0000050809 169 EUR 7.00 XPAR 61256997 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T15:59:50+169:00 FR0000050809 169 EUR 28.00 XPAR 61257074 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:01:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 20.00 XPAR 61257221 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:01:11+170:00 FR0000050809 170 EUR 6.00 XPAR 61257222 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:02:51+169:00 FR0000050809 169 EUR 7.00 XPAR 61257382 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:03:13+169:00 FR0000050809 169 EUR 8.00 XPAR 61257419 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:05:17+169:00 FR0000050809 169 EUR 27.00 XPAR 61257647 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:05:17+169:00 FR0000050809 169 EUR 5.00 XPAR 61257648 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:12:51+169:00 FR0000050809 169 EUR 27.00 XPAR 61258118 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:16:20+169:00 FR0000050809 169 EUR 9.00 XPAR 61258388 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:16:20+169:00 FR0000050809 169 EUR 8.00 XPAR 61258389 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:21:11+169:00 FR0000050809 169 EUR 12.00 XPAR 61258722 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:21:11+169:00 FR0000050809 169 EUR 17.00 XPAR 61258723 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:31:11+168:00 FR0000050809 168 EUR 2.00 XPAR 61259685 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:34:12+168:00 FR0000050809 168 EUR 26.00 XPAR 61259873 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:34:12+168:00 FR0000050809 168 EUR 29.00 XPAR 61259874 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:39:31+168:00 FR0000050809 168 EUR 33.00 XPAR 61260410 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:49:19+168:00 FR0000050809 168 EUR 6.00 XPAR 61261171 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:49:35+168:00 FR0000050809 168 EUR 27.00 XPAR 61261180 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:53:22+168:00 FR0000050809 168 EUR 30.00 XPAR 61261785 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T16:58:08+168:00 FR0000050809 168 EUR 20.00 XPAR 61262665 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T17:04:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 19.00 XPAR 61263308 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T17:04:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 17.00 XPAR 61263309 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T17:04:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 8.00 XPAR 61263310 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T17:04:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 28.00 XPAR 61263311 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T17:04:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 3.00 XPAR 61263312 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T17:04:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 22.00 XPAR 61263313 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T17:04:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 17.00 XPAR 61263314 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2021-11-22T17:04:07+168:00 FR0000050809 168 EUR 12.00 XPAR 61263315 Employee share

