Burkhalter Gruppe kauft Elektrotechnik-Unternehmen im Wallis



29.11.2021 / 17:41 CET/CEST

Die Burkhalter Gruppe erwirbt per 29. November 2021 die Elektrohüs AG in Susten (VS). Das Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeitende an drei Standorten und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 3 Mio. Die Elektrohüs AG ist seit 1947 erfolgreich im regionalen Markt tätig und bietet vorwiegend klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen an. Nun verkauft die Inhaberfamilie Ambord das Unternehmen an die Burkhalter Holding AG. Die Elektrohüs AG wird mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden und in Brig ansässigen TZ Stromag zusammengeführt und per 1. Januar 2022 deren Zweigniederlassung. Alle Mitarbeitenden werden übernommen und die Standorte in Susten, Steg und Wiler bleiben erhalten. Fernando Ambord wird den Standort in Susten und Thomas Krummenacher wird die Standorte in Steg und Wiler leiten. Mit dieser Akquise verdichtet die Burkhalter Gruppe ihre Präsenz im Wallis. «Der Vollzug des heute abgeschlossenen Kaufvertrags erfolgt bis spätestens 3. Januar 2022», so Gaudenz F. Domenig, Verwaltungsratspräsident der Burkhalter Gruppe. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe. Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Kommunikation und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

www.burkhalter.ch

