Am Freitag sah es so aus, als würden bei den Börsen rund um den Globus die Lichter beinahe vollends ausgehen. Es wurden quasi alle Aktien wahllos auf den Markt geschmissen und nur die allermutigsten hatten den Mumm, angesichts der neuen Corona-Variante Omikron beherzt zuzugreifen. Am Wochenende wurde bereits spekuliert, wie weit der Deutsche Aktienindex am Montag zur Eröffnung fallen würde. Doch weit gefehlt…

...

Den vollständigen Artikel lesen ...