Der Mainzer Impfstoffhersteller erlebt derzeit so etwas wie seinen zweiten Frühling. Zwölf der vergangenen 13 Sitzungen konnte die Aktie an der Wall Street mit Kursgewinnen beenden. Herausragend dabei natürlich der Anstieg von mehr als 14 Prozent am vergangenen Freitag, als erstmals das neue Schreckgespenst Omikron um den Globus geisterte. Auch die neue Woche beginnt gleich wieder mit Kursgewinnen…

So kann sich BioNTech unmittelbar nach Eröffnung der Wall Street über die Marke von 350 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende September schieben. Die Sorgen um die neue Corona-Variante und die damit verbundene Ausdehnung der Impfungen rund um den Globus beflügeln den Kurs. Denn eines wird immer ...

