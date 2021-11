Ein neues Großprojekt des Londoner Mineralölunternehmens schickt die BP-Aktie zu Wochenbeginn gen Norden. Auch die US-Bank JPMorgan erkennt Potenzial und hebt das Kursziel an. BP: Neues Großprojekt in England zur Produktion von grünem Wasserstoff BP plant in Teesside, im Nordosten Englands, ein Großprojekt zur Produktion von grünem Wasserstoff. Nach Unternehmensangaben könnte das Projekt namens HyGreen Teesside bis 2030 bis zu 500 Megawatt Strom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...