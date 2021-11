Was haben die Aktien von Tesla, BYD und Valneva gemeinsam? Alle drei haben ihre Anleger mit einer außergewöhnlichen Performance verwöhnt. Und alle drei haben noch immer erhebliches Kurspotenzial.Darüber hinaus sind Tesla, BYD und Valneva drei laufende Empfehlungen des maydornreport. Während Tesla und BYD schon vor einigen Jahren zum Kauf empfohlen und sich mittlerweile vervielfacht haben, ist die Kaufempfehlung für Valneva gerade einmal zehn Wochen her.Neues Kursziel für ValnevaDas Plus in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...