Tagesausblick für 30.11.: DAX - Rebound gescheitert!

Der Kurssturz am Black Friday setzte den Investoren zum Auftakt in die neue Handelswoche zu. Zwar konnten die europäischen und US-amerikanischen Leitindizes etwas Boden gutmachen. Dennoch sorgt die Corona-Virus-Variante Omikron für erhöhte Unsicherheit unter den Marktteilnehmern. Dieser Status könnte sich fortsetzen bis neue Erkenntnisse über diese Variante gewonnen wurden. Maßgeblich ist unter anderem eine Einschätzung zum Krankheitsverlauf und mögliche Auswirkungen auf die konjunkturelle Erholung. Gleichzeitig rücken Inflationszahlen in den Fokus der Investoren. Aus Deutschland wurde eine Rate von fünf Prozent für den Monat November gemeldet. Dies schürt Spekulationen auf eine raschere Rückführung der Wertpapierkäufe. Die Schwankungen im Bereich des aktuelle Niveaus könnten sich somit in den nächsten Tagen fortsetzen.

Am Anleihemarkt legten die Renditen mehrheitlich wieder zu. Blieben allerdings noch deutlich unter dem Niveau vom Donnerstag. Morgen werden Verbraucherpreise aus Frankreich und der Eurozone gemeldet. Die Daten könnten die Renditen von Staatspapieren weiter nach oben treiben. Bei den Edelmetallen stagnierten Gold und Silber im Bereich ihres Schlusskurses vom Freitag. Palladium und Platin ließen sich von der verbesserten Stimmung an den Aktienmärkten anstecken und legten etwas zu. Dies gilt auch für den Ölpreis, der am Freitag zeitweise über zwölf Prozent verlor.

Unternehmen im Fokus

Cancom peilt für 2025 einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro an. 2020 waren es noch 1,65 Milliarden Euro. Die Botschaften vom heutigen Kapitalmarkttag kamen bei den Investoren gut an. Knorr Bremse hat heute ebenfalls zum Kapitalmarkttag geladen. Dabei stellte der Bremsenhersteller für die kommenden Jahren eine deutliche Margenverbesserung in Aussicht.Nel startet die Produktion im Werk von Heroya. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um über zwei Prozent. RWE setzte den vergangene Woche gestarteten Aufwärtstrend heute fort und stieg über Hoch aus dem zweiten Quartal 2021.

EasyJet und Salesforce melden Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Microsoft lädt zur Hauptversammlung

Wichtige Termine

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, November

Frankreich - BIP, Q3 detailliert

Frankreich - Verbraucherpreise, November vorläufig

Frankreich - Konsumausgaben, Oktober

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für November

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, November vorläufig

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Oktober

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, November

USA - Verbrauchervertrauen, November

USA - FED-Präsident Powell sagt vor einer Anhörung des Bankenausschusses des Senats zum Thema CARES Act Oversight of Treasury and the Federal Reserve" aus: Aufbau einer widerstandsfähigen Wirtschaft,"

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.460/15.610/15.770/15.920 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.960/15.300 Punkte

Der DAX bleibt technisch angeschlagen. Nach einem 150 Punktesprung zu Handelsbeginn fehlten die Anschlussorders, um die Gewinne weiter auszubauen. So pendelte der Index im weiteren Verlauf zwischen 15.300 und 15.400 Punkten und kippte zum Handelsschluss in den Bereich des Schlussstands vom Freitag. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 15.460 Punkten. Bis dahin müssen Anleger mit weiteren Rücksetzern bis 15.300 Punkte rechnen.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2021- 29.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.11.2014- 29.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

