Auch fast zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie ist Corona weiterhin eines der beherrschenden Themen an der Nachrichtenfront. Lange Zeit konnte die Börse dem Ganzen mehr oder weniger entgehen, was sich mit dem überraschenden Auftritt der Omikron-Variante aber schlagartig geändert hat. Die brauchte auch nicht lange, um in Europa anzukommen.Viele Gewinner kamen dadurch zuletzt an den Märkten nicht zustande. Lediglich die Impfstoffhersteller freuten sich über massiven Zulauf von den Börsianern, wobei Moderna am Freitag am stärksten zulegen konnte. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...