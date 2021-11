Die Ölpreise sind am Montag stark gestiegen, wovon Aktien wie Exxon, BP & Co im heutigen Handle deutlich profitieren konnten. Sie haben dennoch nur einen Teil der massiven Verluste vom vergangenen Freitag wettmachen können, als die Sorge vor der Ausbreitung einer als besorgniserregend eingestuften Omikron-Variante des Coronavirus einen massiven Einbruch der Notierungen am Ölmarkt ausgelöst hatte. Am Freitag waren die Ölpreise zeitweise fast zehn Dollar je Barrel eingebrochen, nachdem eine hohe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...