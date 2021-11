Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax-Erholung verpufft am Ende weitgehend Nach dem teilweisen Ausverkauf vom Freitag hat es zu Beginn der neuen Woche am deutschen Aktienmarkt nur zu einer kleinen Erholung gereicht. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Pandemie Corona-Beratungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...