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Montag, 29.11.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 683 internationalen Medien
Aktienchance der Woche: Der Outperformer und die Gelegenheit!
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WKN: A1W69F ISIN: GB00BF5SDZ96 Ticker-Symbol: 7SI 
Frankfurt
26.11.21
09:43 Uhr
4,435 Euro
+0,060
+1,37 %
Branche
Getränke/Tabak
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
STOCK SPIRITS GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STOCK SPIRITS GROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,3904,55518:52
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ATLAS MARA
ATLAS MARA LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ATLAS MARA LIMITED0,030-57,14 %
COLOURED TIES CAPITAL INC0,024+20,00 %
COVANTA HOLDING CORPORATION18,000+0,67 %
MSM CORPORATION INTERNATIONAL LTD0,037+4,29 %
SK TELECOM CO LTD ADR27,000+1,50 %
STOCK SPIRITS GROUP PLC4,435+1,37 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.