SAN FRANCISCO (IT-Times) - Der weltweit größte Ride-Hailing Dienst Uber Technologies hat erneut Probleme mit seinen Taxi-App in Europa. Nun wurde das Geschäft in der europäischen Hauptstadt Brüssel untersagt. Der US-amerikanische Ride-Hailing und Liefer-Dienst Uber Technologies Inc. (Nasdaq: UBER) läuft...

