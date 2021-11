Twitter-Gründer Jack Dorsey tritt als CEO zurück und übergibt den Posten an den bisherigen CTO Parag Agrawal - offenbar mit vollstem Vertrauen. "Neugierig, forschend, rational, kreativ, fordernd, reflektiert und bescheiden" - so beschreibt Twitters Ex-Chef Jack Dorsey seinen Nachfolger Parag Agrawal. Der bisherige CTO übernimmt mit sofortiger Wirkung die Führung von Twitter. Agrawal habe ein tiefes Verständnis für das Unternehmen und sei in der Vergangenheit in alle wichtigen Entscheidungen involviert gewesen, schreibt Dorsey w...

