Bereits vergangene Woche kam Freude bei den Anlegern der BYD-Aktie auf, als sich der Kurs plötzlich gen Norden bewegt. Auch diese Woche startet wieder mit Neuigkeiten. Großauftrag aus Israel Wie das chinesische Unternehmen BYD am heutigen Montag mitteilte, konnten sie einen Großauftrag aus Israel an Land ziehen. Demnach sollen 100 Elektrobusse der neuen Generation mit 12 Meter länge an Israels öffentliches Verkehrsunternehmen Egged. Somit konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...