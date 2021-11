NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer von 42 auf 53 US-Dollar angehoben, die Einstufung angesichts des aktuellen Kursniveaus aber auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern. Er bezieht nun Schätzungen für das neue orale Corona-Medikament Paxlovid ein. Zudem hob er wegen der inzwischen erwartbaren längerfristig höheren Volumina seine Schätzungen für den Umsatz mit dem Impfstoff Comirnaty gegen Covid-19 an./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 01:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2021 / 01:26 / EST

US7170811035