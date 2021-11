SAN DIEGO und BASEL, Schweiz, Nov. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bright Peak Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das Zytokin-Immuntherapien der nächsten Generation zur Behandlung von Krebs- und Autoimmunerkrankungen entwickelt, hat heute die Ernennung von Jacob Chacko, M.D., zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bekanntgegeben. Dr. Chacko ist derzeit President, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats von ORIC Pharmaceuticals, Inc., (Nasdaq: ORIC), einem Unternehmen im Bereich der klinischen Onkologie, das sich der Entwicklung von Therapien verschrieben hat, die auf die Mechanismen der Therapieresistenz abzielen.



"Dr. Chacko ist eine versierte Führungskraft im Bereich Biowissenschaften und ein hoch geschätztes Verwaltungsratsmitglied mit einer starken Erfolgsbilanz beim Aufbau führender Biotechologieunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie", so Fredrik Wiklund, President und CEO von Bright Peak. "Dr. Chacko bringt in einer wichtigen Weiterentwicklungsphase von Bright Peak wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und eine Fülle von Erfahrungen im Bereich der Unternehmens- und Finanzstrategien in das Unternehmen ein."

"Wir heißen Dr. Chacko im Verwaltungsrat willkommen und freuen uns auf seine zahlreichen Beiträge für den künftigen Erfolg von Bright Peak", kommentierte Dr. Tom Woiwode, Managing Director von Versant Ventures und Mitglied des Verwaltungsrats von Bright Peak. "Mit seiner fundierten Führungserfahrung im Bereich der Biotechnologieunternehmen ist er die perfekte Besetzung in der nächsten Weiterentwicklungsphase des Unternehmens."

"Ich freue mich sehr über die Berufung in den Verwaltungsrat von Bright Peak sowie auf die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam und den Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungrats, um ein führendes Biotechnologieunternehmen aufzubauen, das Patienten mit Krebs- und Autoimmunkrankheiten neuartige und krankheitsmodifizierende Immuntherapien bietet", so Dr. Chacko.

Dr. Chacko bekleidet seit April 2018 die Position des CEO von ORIC Pharmaceuticals. Während seiner Tätigkeit bei ORIC hat das Unternehmen über 375 Mio. USD an privaten und öffentlichen Finanzmitteln eingeworben, einschließlich des Börsengangs im April 2020. Es hat sein führendes Programm in zwei Studien der Phase1b weiterentwickelt, hat zwei weitere Programme einlizenziert und ist auf dem besten Weg, im Jahr 2021 drei INDs/CTAs einzureichen. Vor seinem Einstieg bei ORIC war Dr. Chacko CFO von Ignyta, einem an der Nasdaq notierten Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, das im Februar 2018 von Roche für 1,9 Milliarden US-Dollar übernommen wurde. Bei Ignyta hatte er eine umfassende operative Rolle inne und half bei der Beschaffung von Finanzmitteln in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar. Vor Ignyta war Dr. Chacko als Investor bei TPG Capital tätig und wirkte bei der Leitung von Teams mit, die Übernahmen im Gesamtwert von über 10 Milliarden US-Dollar durchführten. Davor war er als Berater bei McKinsey & Company tätig und betreute Kunden aus dem Gesunheitswesen.

Dr. Chacko ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von 4D Molecular Therapeutics (Nasdaq: FDMT) und Vorsitzender des Western Regional Selection Committee für das Marshall Scholarship. Zuvor war er Mitglied des Verwaltungsrats von Turning Point Therapeutics, Bonti (von Allergan übernommen), EnvisionRx (von Rite Aid übernommen), RentPath und der Packard Children's Health Alliance am Lucile Packard Children's Hospital Stanford. Darüber hinaus war er Beobachter im Verwaltungsrat von Par Pharmaceutical (von Endo übernommen), IMS Health und Quintiles Transnational.

Dr. Chacko erlangte seinen MD-Titel mit AOA-Auszeichnung an der UCLA und seinen MBA-Abschluss mit Auszeichnung an der Harvard Business School. Darüber hinaus erwarb er als Marshall-Stipendiat einen MSc an der Universität Oxford und schloss sein Bachelor-Studium an der University of Southern California als Jahrgangsbester ab.

Über Bright Peak

Bright Peak ist ein privates Biotechnologieunternehmen mit Sitz in San Diego, USA, und Basel, Schweiz, das sich der Entwicklung von Zytokin-Immuntherapien der nächsten Generation für die Behandlung von Patienten mit Krebs- und Autoimmunerkrankungen widmet. Bright Peak ist Pionier einer neuartigen Technologie zur chemischen Synthese verstärkter und konjugierbarer Zytokine, die sich die starke biologische Aktivität von Zytokinen zunutze macht und gleichzeitig die schweren Nebenwirkungen vermeidet, die mit Therapien der ersten Generation verbunden sind. Die verstärkten Zytokine von Bright Peak können leicht an eine Vielzahl von Molekülen, wie z. B. monoklonale Antikörper, konjugiert werden, wodurch eine neue Klasse von "Bright Peak-Immunzytokinen" entsteht. Bright Peak wird von einem Konsortium führender Investoren im Gesundheitswesen finanziert.