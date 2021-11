Chile ist nach wie vor eine Mining Hochburg und mit der größte Kupferlieferant der Welt. TORQ sitzt im "Elephant-Territory" für Kupfer!

Mit dem Abschluss einer Option auf eine 100%ige Beteiligung am 3.250 Hektar großen Santa Cecilia Gold-Kupfer-Projekt ist dem erfahrenen Management ein echter Coup gelungen. Das Projekt befindet sich in der südlichen Region des Weltklasse-Gürtels Maricunga und unmittelbar nördlich des Gürtels El Indio. Es wird geschätzt, dass der Maricunga-Gürtel bis zu 90 Millionen Unzen Gold beherbergen könnte. Der Gürtel zeichnet sich durch epithermale Gold- und Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten aus, die aus dem Oligozän bis zum Miozän stammen, einschließlich Weltklasse-Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen wie Salares Norte, La Coipa, Cerro Maricunga, Marte, Lobo, La Pepa, El Volcan, Caspiche und Cerro Casale.

Quelle: Torq Resources

Direkt umgeben von über 50 Millionen Unzen Gold und 13 Milliarden Pfund Kupfer

Das Projekt Santa Cecilia befindet sich in unmittelbarer Nähe des Projekts Norte Abierto, das sich im Besitz von Newmont und Barrick befindet und aus den Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten Caspiche und Cerro Casale besteht. Zusammen enthalten diese Lagerstätten nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 23,2 Millionen Unzen Gold und 5,8 Milliarden Pfund Kupfer sowie gemessene und angezeigte Ressourcen von 26,6 Millionen Unzen Gold und 6,7 Milliarden Pfund Kupfer.

Quelle: Torq Resources

Projektexploration seit den 1990er Jahren praktisch eingefroren

Eine weitere Besonderheit von Santa Cecilia ist, dass die Exploration seit den 1990er Jahren praktisch eingefroren ist.

Begrenzte historische Explorationsarbeiten bei Santa Cecilia wurden vom früheren Betreiber, einem großen internationalen Bergbauunternehmen, in den Jahren 1988 bis 1990 durchgeführt, als 47 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 14.000 Metern niedergebracht und 1.200 Meter Explorationsstollen erschlossen wurden, die eindeutig eine epithermale Gold- und Gold-Silber-Mineralisierung sowie eine Gold-Kupfer-Porphyr-Mineralisierung an der Oberfläche bzw. in geringer Tiefe definierten. Ein nachfolgender Betreiber von Santa Cecilia bohrte dann 2012 zwei tiefere Löcher, die erfolgreich auf eine Gold-Kupfer-Molybdän-Porphyr-Mineralisierung stießen, die unter der oberflächlichen Mineralisierung lag, die durch die Bohrungen des vorherigen Betreibers definiert wurde. Im Anschluss an diese Arbeiten wurden bodengestützte induzierte Polarisations- und magnetotellurische 3D-Vermessungen von Quantec Orion durchgeführt, um weitere porphyrische und epithermische Ziele auf dem gesamten Grundstück zu definieren, die noch nicht erprobt wurden.

Fazit:

Das neue Projekt Santa Cecilia vervollständigt eine außergewöhnliche Explorationspipeline, zu der auch das Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita gehört, wo die Bohrungen im Gange sind, sowie das Kupfer-Porphyr-Projekt Andrea, wo die Exploration voraussichtlich Anfang 2022 beginnen wird. Dieses erstklassige Portfolio bietet Torq Resources großes Potenzial, die nächste bedeutende Kupfer-Gold-Entdeckung in Chile zu machen. Der Aktienkurs ist auf einem guten Weg zu neuen All-time highs!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA0679011084,US6516391066,XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA89131L1085