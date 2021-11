Die Experten der Bank of America malen ein düsteres Bild für die Börsen im neuen Jahr. Anleger sollten sich auf einen Zinsschock einstellen.? BoA-Strategen sehen Börsen vor schwierigem Jahr 2022 ? Warnung vor Zinsschock? Blick auf Überbewertung und BlasenbildungDas Inflationsgespenst treibt Anleger an den Börsen seit geraumer Zeit um. Auch 2022 wird dieses Thema Investoren weiter beschäftigen, glauben Experten der Bank of America. Hinzu komme ein weitere Schock, auf den sich Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...