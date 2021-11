MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Corona-Ministerpräsidentenkonferenz:

Noch tingelt der amtierende Gesundheitsminister Jens Spahn durch die Talkshows und tut seine Meinung zur Corona-Bekämpfung kund. Einen potenziellen Nachfolger gibt es nicht, dafür baut die Ampel-Koalition einen Krisenstab mit einem General an der Spitze auf. Weil die Pandemie das Land in eine katastrophale Lage gebracht hat. Allerhöchste Zeit, die Spahn-Nachfolge von Seiten der SPD zu klären. Die wartet lieber ihren Parteitag ab. Das entspricht den Statuten, aber nicht der alarmierenden Lage in Deutschland.

Heute schalten sich die Noch-Kanzlerin und die Ministerpräsidenten zu ihrer Gott sei Dank vorgezogenen Konferenz zusammen. Eine hervorragende Gelegenheit, auch die Neue oder den Neuen für das Gesundheitsressort bekannt zu machen ? Karl Lauterbach ist nur eine Variante.

Die SPD ist die stärkste Kraft in dieser Koalition, deshalb wird sie den Bundeskanzler stellen. Olaf Scholz und seine Führungsriege müssen beweisen, dass sie in dieser schweren Krise das Land auch führen können./yyzz/DP/mis