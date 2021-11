The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.11.2021ISIN NameDE000DK0VN14 DEKA NK FESTZINS 19/21US20030NDJ72 COMCAST CORP 20/25US883556CF73 THERMO FISH. 20/25DE000A3H3KG4 KRED.F.WIED.21/22 MTNDE000A3H3KH2 KRED.F.WIED.21/22 MTNAT0000A1AE40 ERSTE GP BNK 14-21MTN1362DE000HLB1VS1 LB.HESS.-THR.IS.12A/2014XS1917574755 ABN AMRO BANK 18/21 FLRCH0306179091 HOLCIM LTD. 15-21DE000A2BPET2 THYSSENKRUPP MTN 17/22DE000CZ43Y08 COBA STUFENZANL 13/21US767201AS58 RIO TINTO FINANCE 2025XS1917577931 ABN AMRO BANK 18/21 MTNXS1918017259 JYSKE BK 18/21 MTNDE000BLB26X5 BAY.LDSBK.IS.14/21 VARXS0999667263 TEL.FIN. 13/21 MTNCH0465044698 TANNER S.FIN. 19/21US816851BF50 SEMPRA 2023US816851AY58 SEMPRA 2025US20030NBJ90 COMCAST 14/24DE000DK0VN06 DEKA DL FESTZINS 19/21DE0007012700 AMUND.DISCOUNT BALANC.ADA INVESTMENT