The following instruments on XETRA do have their first trading 30.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.11.2021Aktien1 US85859N1028 Stem Inc.2 CH0396131929 SunMirror AG3 US21077P1084 Context Therapeutics Inc.4 NO0011082075 Höegh Autoliners ASA5 FR0000039232 Auréa S.A.6 FR0004174233 Bilendi S.A.7 NO0010998529 Edda Wind ASA8 GB00BLNNFY18 Harmony Energy Income Trust PLC9 FR0000065864 Sogeclair S.A.10 US8585681088 Stellus Capital Investment Corp.11 CA19682H1073 GrowMax Resources Corp.12 US78440P3064 SK Telecom Co. Ltd. ADRAnleihen1 XS1571982468 2i Rete Gas S.p.A.2 XS1709374497 2i Rete Gas S.p.A.3 XS1701884204 A2A S.p.A.4 XS1767087866 ACEA S.p.A.5 XS2001278899 ACEA S.p.A.6 XS1627947440 Aeroporti di Roma S.p.A.7 XS0452314536 Assicurazioni Generali S.p.A.8 XS2081611993 Azimut Holding S.p.A.9 XS1975757789 Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.10 XS1811053641 Banco BPM S.p.A.11 XS2072815066 Banco BPM S.p.A.12 XS2016160777 Banco BPM S.p.A.13 XS2056427730 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. 14 XS0306646042 ENEL S.p.A.15 XS1180451657 ENI S.p.A.16 XS1412711217 ENI S.p.A.17 XS1551068676 ENI S.p.A.18 XS2176783319 ENI S.p.A.19 XS2107315470 ENI S.p.A.20 XS2065946837 ENI S.p.A.21 XS1504194173 Hera S.p.A.22 XS0880764435 Hera S.p.A.23 XS2020608548 Hera S.p.A.24 XS1551306951 Intesa Sanpaolo S.p.A.25 XS0986194883 Intesa Sanpaolo S.p.A.26 XS1785340172 Intesa Sanpaolo S.p.A.27 XS2179037697 Intesa Sanpaolo S.p.A.28 XS2022424993 Intesa Sanpaolo S.p.A.29 XS2089368596 Intesa Sanpaolo S.p.A.30 XS2022425297 Intesa Sanpaolo S.p.A.31 XS1979446843 Intesa Sanpaolo S.p.A.32 XS1873219304 Intesa Sanpaolo S.p.A.33 XS2102388597 Intesa Sanpaolo S.p.A.34 XS1881533563 Iren S.p.A.35 XS1704789590 Iren S.p.A.36 XS1551917591 Italgas S.P.A.37 XS2032727310 Italgas S.P.A.38 XS2089322098 RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.39 XS1508450688 UniCredit S.p.A.40 XS1374865555 UniCredit S.p.A.41 XS2190134184 UniCredit S.p.A.42 XS2017471553 UniCredit S.p.A.43 XS2063547041 UniCredit S.p.A.44 XS1206977495 Unipol Gruppo S.p.A.45 CH1148266195 Syngenta Finance AG46 US494368BG77 Kimberly-Clark Corp.47 XS1953929608 Acquirente Unico S.p.A.48 XS0276060083 Piemonte, Region49 GB00BM8Z2T38 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich