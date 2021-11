DJ Microsoft-Chef Nadella verkauft Hälfte seiner Aktien

Von Aaron Tilley

NEW YORK (Dow Jones)--Der CEO der Microsoft Corp, Satya Nadella, hat in der vergangenen Woche etwa die Hälfte seiner Aktien des Softwarekonzerns verkauft. Aus bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen geht hervor, dass Nadella innerhalb von zwei Tagen 838.584 Aktien verkauft hat, nachdem er zuvor fast 1,7 Millionen Anteilsscheine hielt.

Die Transaktion brachte dem Manager mehr als 285 Millionen Dollar ein. Laut InsiderScore handelt es sich dabei um den größten Einzelaktienverkauf für Nadella.

"Satya Nadella verkaufte etwa 840.000 seiner Microsoft-Aktien aus Gründen der persönlichen Finanzplanung und Diversifizierung", so ein Microsoft-Sprecher in einer schriftlichen Erklärung. "Er setzt sich für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens ein, und seine Bestände übersteigen deutlich die vom Microsoft-Vorstand festgelegten Anforderungen an den Aktienbesitz.

Analysten zufolge könnte der Schritt damit zusammenhängen, dass der US-Bundesstaat Washington Anfang nächsten Jahres eine 7-prozentige Steuer auf langfristige Kapitalerträge einführt, die 250.000 US-Dollar pro Jahr übersteigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2021 00:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.