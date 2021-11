DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

LUFTHANSA - Lufthansa hat den Verkauf des Geschäftsreisedienstleisters Airplus nach Informationen des Handelsblatts zunächst auf Eis gelegt. Zu niedrig waren die Preisvorstellungen potenzieller Interessenten. "Wir haben immer gesagt, wir machen keine Fire-Sales", sagte ein Sprecher des Luftfahrtkonzerns. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Wenige Tage vor der Planungsrunde des VW-Aufsichtsrats klären sich wichtige Fragen zur Belegung deutscher Standorte. Das betrifft vor allem das Nutzfahrzeugwerk in Hannover, wo eine Unterauslastung drohte. Eigentlich sollte der Standort Hannover von 2024 an drei SUV von Audi, Porsche und Bentley bauen. Porsche hatte aber zuletzt seine Zusagen zurückgezogen. Nun ist klar, wo Porsche seinen neuen Geländewagen bauen will: in Leipzig. Der SUV von Audi soll hingegen wie geplant ins Nutzfahrzeugwerk Hannover kommen, ebenso der Karosseriebau für die Variante von Bentley. (FAZ)

SOFTWARE AG - In den Planungen um die strategische Zukunft der Darmstädter Software AG spielt die Investmentbank JP Morgan eine zentrale Rolle. Mehrere Personen am Finanzplatz Frankfurt und aus der Private-Equity-Branche nannten das amerikanische Institut als jenen Berater, der "strategische Optionen" analysieren soll für den Software-Anbieter. Eine der Personen sagte, der Auftrag sei schon vor einiger Zeit vergeben worden, das Verfahren ziehe sich offenbar hin. (FAZ)

BAHN - Mit einem Rekordauftrag will der Logistikriese DB Schenker die Elektromobilität im Güterverkehr voranbringen. Die Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn wird eine enge Partnerschaft mit dem schwedischen Elektro-Lkw-Bauer Volta Trucks eingehen. Diese umfasst eine Vorbestellung von rund 1.500 vollelektrischen Lastwagen. Dies bestätigte DB Schenker. (Funke Mediengruppe)

OLYMP - Mitten in der tiefsten Krise hat der Hemdenhersteller Olymp einen Wechsel in der Topposition für Produkt und Vertrieb gewagt. Nach der sofortigen Trennung von Dirk Heper soll jetzt der langjährige Boss-Manager Heiko Ihben die Neuausrichtung von Olymp an der Seite des Eigentümers Mark Bezner vorantreiben. Die Nummer 1 im Hemdenmarkt sei der richtige Platz für Olymp, bekräftigte Bezner. Aus dieser Position heraus wird das Unternehmen auch Preiserhöhungen durchzusetzen versuchen. Nächstes Jahr werde die Mode teurer werden, auch das Kernprodukt von Olymp, räumte Bezner ein. (FAZ)

