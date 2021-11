EQS Group-News: Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Schindler lanciert neues Gebäude-Transitmanagement Schindler PORT 4D



30.11.2021 / 07:25



Schindler bringt mit Schindler PORT 4D eine neue Generation von Gebäude-Transitmanagement auf den Markt. Schindler PORT 4D optimiert Transportzeiten in Gebäuden und macht diese so benutzerfreundlicher, flexibler und nachhaltiger. Schindler PORT 4D, eine neue Version der führenden Transitmanagement-Lösung, optimiert mittels einer eigenentwickelten Smartphone-App, die mit den Schindler Aufzugssystemen verbunden ist, Transportzeiten in Gebäuden. Gleichzeitig reduziert Schindler PORT 4D den Energieverbrauch einer Aufzugsgruppe um bis zu 40%. Schindler hat zudem das CoLab-Interface erweitert, um gemeinsam mit Kunden das Nutzererlebnis neu definieren zu können. Architekten und Planer erhalten so Hardware- und Software-Schnittstellen für die Integration von Funktionen wie Gesichtserkennung, Robotik und digitale Unterhaltung. "Gebäude werden für Menschen gebaut", sagte Dr. Florian Troesch, Verantwortlicher für Transitmanagement-Lösungen bei Schindler. "Mit Schindler PORT 4D machen wir Gebäude noch attraktiver, umweltfreundlicher und leichter zugänglich. Es ist das erste Gebäude-Transitmanagement, das ganzheitlich funktioniert und so Personen nahtlos und sicher transportiert." Über Schindler:

