ACCENTRO erzielt erheblichen Ergebnissprung - Umsatz in den ersten 9 Monaten 2021 steigt um 92,0 % auf 125,4 Mio. EUR (Vj.: 65,3 Mio. EUR) - EBIT vervielfacht sich auf 31,0 Mio. EUR (Vj.: 5,6 Mio. EUR) - Konzernergebnis verbessert sich signifikant auf 9,6 Mio. EUR (Vj.: -11,8 Mio. EUR) - Ergebnis je Aktie erreicht 0,30 EUR (Vj.: -0,36 EUR) - Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie legt auf rund 13 EUR zu - Prognose für deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum im Jahr 2021 bestätigt Berlin, 30. November 2021 - Die ACCENTRO Real Estate AG, Wohninvestor und Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, wächst weiter dynamisch und blickt auf äußerst erfolgreiche neun Monate zurück. Lars Schriewer, CEO der ACCENTRO Real Estate AG, zeigt sich zufrieden: "Mit einem äußert erfolgreichen dritten Quartal haben wir die seit Jahresbeginn ausgezeichnete Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Der Umsatz hat sich in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Unser EBIT stieg um ein Vielfaches. Zu dieser exzellenten Entwicklung trug vor allem die dynamische Entwicklung in der Wohnungsprivatisierung bei. Angesichts der sehr guten Geschäftsentwicklung bestätigen wir die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 und sehen langfristig hohes Wachstumspotenzial." Konzernergebnis erheblich verbessert Der Konzernumsatz stieg um 92,0 % auf 125,4 Mio. EUR (Vj.: 65,3 Mio. EUR). Noch deutlich dynamischer entwickelte sich das Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT): Es erreichte 31,0 Mio. EUR (Vj.: 5,6 Mio. EUR). Entsprechend verbesserte sich das Konzernergebnis auf 9,6 Mio. EUR (Vj.: -11,8 Mio. EUR) und das Ergebnis pro Aktie auf 0,30 EUR (Vj.: -0,36 EUR). Ergebnisbeiträge aus der Fair-Value-Anpassung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien - also der Immobilien, die ACCENTRO längerfristig im Bestand hält, entwickelt und vermietet - haben sich mit 16,3 Mio. EUR (Vj.: 2,0 Mio. EUR) positiv auf das EBIT ausgewirkt. Sie sind ein klarer Beleg für die Qualität und das Wertsteigerungspotenzial dieser Immobilien. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 958 Mio. EUR (31.12.2020: 862 Mio. EUR), was im Wesentlichen auf den weiteren Ausbau des eigenen Mietbestands zurückzuführen ist. Daher sind die Mieterlöse deutlich um 86,6 % auf 15,3 Mio. EUR (Vj.: 8,2 Mio. EUR) gestiegen. Der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie erhöhte sich folglich auf rund 13 EUR. Ein erneut starkes Ergebnis erzielte ACCENTRO bei der Privatisierung von Wohnimmobilien. Somit setzte sich das dynamische Wachstum auch im dritten Quartal nahtlos fort. Das Unternehmen veräußerte 614 Einheiten an Mieter, Selbstnutzer und private Kapitalanleger - ein Anstieg um 132,6 % verglichen mit dem Vorjahreszeitraum (Vj.: 264 Einheiten). Das beurkundete Verkaufsvolumen belief sich auf 188,6 Mio. EUR und übertraf den Vorjahreswert ebenfalls signifikant um 155,2 % (Vj.: 73,9 Mio. EUR). Der Umsatz verdoppelte sich in den ersten neun Monaten mit 94,6 % auf 108,4 Mio. EUR (Vj.: 55,7 Mio. EUR) annähernd. Das beurkundete Verkaufsvolumen, für das zum Stichtag 30.09.2021 noch kein Nutzen-Lasten-Wechsel erfolgt war, belief sich auf 96,4 Mio. EUR. Ausblick bestätigt Nach der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bestätigt ACCENTRO die Prognose für dieses Geschäftsjahr. Danach soll der Umsatz um bis zu rund 60 % auf 170 bis 200 Mio. EUR (Vj.: 125,2 Mio. EUR) und das EBIT um bis zu rund 44 % auf 45 bis 50 Mio. EUR (Vj.: 34,8 Mio. EUR) steigen. Alle Geschäftsbereiche tragen zur positiven Ergebnisentwicklung bei. Im vierten Quartal werden neben weiteren Aufwertungseffekten beim eigenen Mietbestand die Erträge sowohl aus der Einzelprivatisierung als auch dem Globalvertrieb einen wesentlichen Effekt haben. Lars Schriewer blickt optimistisch in die Zukunft: "ACCENTRO ist in allen Geschäftsbereichen bestens aufgestellt. Das Unternehmen verfügt über eine sehr gut gefüllte Privatisierungs-Pipeline von bereits rechtlich aufgeteilten Wohnungen. Darüber hinaus bietet unser eigener Mietbestand, den wir dynamisch ausbauen, ein erhebliches Wertsteigerungs- und Mietpotenzial. Überdies haben wir für unser Servicegeschäft, also den Immobilienvertrieb für Dritte wie beispielsweise Projektentwickler, durch die erst vor wenigen Wochen mit ImmoScout24 geschlossene exklusive Vertriebskooperation für Wohnimmobilien die Basis für signifikantes Wachstum gelegt. Neben der seit Jahrzehnten erfolgreichen Privatisierung von Bestandsimmobilien steigt ACCENTRO somit verstärkt in den Vertrieb von Neubauwohnungen als weiteres Standbein ein."

Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Das Immobilienportfolio umfasste per 31.12.2020 rund 5.200 Einheiten. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende ostdeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr und Bayern. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst vier Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an Eigennutzer und private Kapitalanleger, der Verkauf von Immobilienportfolien an institutionelle Investoren, der Aufbau und die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie die Vermarktung von Wohnungen für Bestandshalter, Investoren und Projektentwickler. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.de

