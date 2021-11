DJ MÄRKTE ASIEN/Corona-Sorgen lassen Börsen nach unten abdrehen

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Nach den coronabedingten Abschlägen zum Wochenstart erholen sich die meisten Börsen in Asien am Dienstag zunächst. Doch mit neuen bestätigten Omikronfällen drehen die Aktienmärkte im Verlauf nach unten ab. In Hongkong oder Singapur setzen sich die jüngsten Abschläge fort. Anleger agierten weiterhin verunsichert, heißt es. Dazu trägt bei, dass der CEO von Moderna die Meinung vertritt, dass die Wirksamkeit der aktuellen Impfstoffe gegen die neue Omikron-Variante geringer sein werde. Gleichwohl gehe die Hoffnung um, dass Omikron keinen globalen Konjunktureinbruch nach sich ziehen werde.

Bestärkt werden Investoren in dieser Sicht von US-Präsident Joe Biden, der aktuell keinen neuen Lockdown plant. Konjunkturdaten aus China bewegen indes kaum: Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im November deutlicher als erwartet gestiegen. Vor allem der Subindex für die Produktion erhöhte sich deutlich. Allerdings trübte sich in der Dienstleistungsbranche die Lage im November ein. Händler verweisen auf die lokalen Lockdowns in China und neue Corona-Ausbrüche.

Zu den schwächsten Börsen der Region zählt Hongkong, wo der HSI im späten Geschäft 1,8 Prozent nachgibt. Analysten verweisen auf die jüngste Schwäche des Hongkong-Dollar. Der Aktienmarkt in Hongkong zählte nicht erst seit heute zu den schwächeren, heißt es am Markt. Belastet werde der chinesische Markt von den insgesamt unsicheren Konjunkturaussichten, so Händler. Es sei insgesamt nicht klar, ob die Talsohle durchschritten sei, sagt Volkswirt Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Daran änderten auch die aktuellen Daten nichts. Gegen den lokalen Trend steigen L'Occitane International um 4,5 Prozent. Der Kosmetikkonzern hat seinen Halbjahresgewinn mehr als verdoppelt. Auf dem chinesischen Festland halten sich die Kurse dagegen knapp im Plus.

Der Nikkei-225 dreht indes ins Minus. Händler sprechen von anhaltenden Sorgen über die Virus-Variante Omikron. Die japanische Regierung erklärte am Montag, dass sie die Einreise von Ausländern in das Land verbieten werde. Positive Daten zum Arbeitsmarkt stehen eher mäßigen zur Industrieproduktion gegenüber. Auch in Südkorea drehen die Kurse nach unten ab, obwohl es bislang keine bestätigten Omikronfälle in dem Land gibt.

Der australische S&P/ASX-200 hat gut behauptet geschlossen. Auch hier wurden die Tageshochs nicht gehalten. Nur sechs der elf Sektoren retteten Gewinne ins Ziel.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.256,00 +0,2% +10,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.970,84 -1,1% +3,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.846,48 -2,2% -0,9% 07:00 Schanghai-Comp. 3.567,61 +0,1% +2,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.412,51 -1,8% -11,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.094,51 -0,8% +11,3% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.517,67 +0,5% -7,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1311 +0,2% 1,1289 1,1266 -7,4% EUR/JPY 128,01 -0,2% 128,28 127,76 +1,5% EUR/GBP 0,8496 +0,2% 0,8482 0,8452 -4,9% GBP/USD 1,3315 +0,0% 1,3310 1,3326 -2,6% USD/JPY 113,16 -0,4% 113,63 113,41 +9,6% USD/KRW 1.188,89 -0,2% 1.190,99 1.192,65 +9,5% USD/CNY 6,3722 -0,2% 6,3882 6,3833 -2,4% USD/CNH 6,3764 -0,2% 6,3870 6,3850 -1,9% USD/HKD 7,7997 +0,0% 7,7996 7,8000 +0,6% AUD/USD 0,7104 -0,5% 0,7139 0,7140 -7,8% NZD/USD 0,6792 -0,4% 0,6823 0,6825 -5,5% Bitcoin BTC/USD 56.584,51 -2,6% 58.114,26 57.441,76 +94,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,35 69,95 -0,9% -0,60 +46,0% Brent/ICE 72,55 73,44 -1,2% -0,89 +44,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.794,53 1.784,99 +0,5% +9,54 -5,4% Silber (Spot) 22,93 22,93 +0,0% +0,01 -13,1% Platin (Spot) 963,50 966,50 -0,3% -3,00 -10,0% Kupfer-Future 4,33 4,34 -0,2% -0,01 +22,8% ===

