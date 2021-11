Aktien: Tesla gibt in China Gas - die Aktie folgt

Anzeige / Werbung

Während Gründer Elon Musk weitere Aktien seines Elektroautobauers Tesla abstößt, schreitet der Konzernausbau weiter voran. In China investiert der US-Konzern kräftig in seine Fabrik in Shanghai.

Tesla rüstet sich für die Zukunft: In den USA entsteht ein zweites Werk des Elektrobauers. In Deutschland steht die Fabrik, die den europäischen Markt beliefern soll, vor der Inbetriebnahme. Und die chinesische Giga-Factory in Shanghai wird ausgebaut.

Medienangaben aus dem Reich der Mitte zufolge will Tesla bis zu 1,2 Milliarden Yuan oder umgerechnet knapp 188 Millionen Dollar investieren. Ziel des Ganzen ist eine Erweiterung der Produktionskapazitäten. 4000 zusätzliche Mitarbeiter sollten demnach in der Fabrik angestellt werden, die Gesamtzahl der Beschäftigten bei 19.000 liegen wird.

Indes hat sich Tesla-Chef Elon Musk inzwischen von 9,2 Millionen Aktien des Elektroautobauers getrennt. Der Wert dieser Papiere beläuft sich auf rund 9,9 Milliarden Dollar. Musk tat dies, nachdem bei einer Twitter-Umfrage die Mehrheit für einen Anteilsverkauf gestimmt hatte. Teslas Börsenwert war zwischenzeitlich über die Marke von einer Billion Dollar geklettert - auch wegen der zuletzt starken Absatzzahlen sowie eines möglichen Großauftrags.

Tesla-Aktie konsolidiert

Die Aktie von Tesla befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, konsolidiert aber in den vergangenen Wochen. Auch der MACD (Momentum) dreht abwärts und signalisiert den Konsolidierungsdruck. Der jüngste Seitwärtstrend zwischen rund 1.000 und 1.240 Dollar könnte daher weiter Bestand haben.

