Twitter hat einen neuen Chef. Der Mitgründer der Kurzkommentar-Plattform, Jack Dorsey, gab am Montag den Posten mit sofortiger Wirkung an den bisherigen Technikchef Parag Agrawal ab. "Ich bin sehr traurig und trotzdem sehr glücklich", schrieb Dorsey in einer E-Mail an die Mitarbeiter des US-Konzerns.

Den vollständigen Artikel lesen ...