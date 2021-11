Seit dem Verkauf des UK-Geschäfts für 400 Mio. € im Sommer war es ruhig um den IT-Dienstleister geworden. Der jüngste Ausblick bis 2025 hauchte der Aktie wieder Leben ein. Bei der Weiterentwicklung des Geschäfts geht es vor allem um Cloud-basierte IT-Umgebungen, wobei Schwerpunkte wie Cybersecurity, Data Analytics, Cloud Managed Services und mobiles Arbeiten im Zentrum stehen. In diesem Umfeld strebt das Management im Jahr 2025 bei einem Umsatz von 2,5 Mrd. € ein operatives Ergebnis von 275 Mio. € an. Gegenüber 2021 wäre das etwa eine Verdopplung des Umsatzes. Bisher liegt die Konsenserwartung per 2025 bei 1,8 Mrd. €. Unter dem Strich wären dann etwa 3 € je Aktie machbar, macht ein KGV von 20,7 - im internationalen Vergleich günstig für eine Cloud-Firma. Die Aktie zeigte sich zuletzt unbeeindruckt vom Omikron-Schock. Wir rechnen zeitnah mit einem neuen Hoch.



