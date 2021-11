Die Nordex Group sichert sich weiteren Folgeauftrag in Brasilien: So hat die AES Brasil den Windturbinenbauer erneut mit der Lieferung und Errichtung von Turbinen des Typs N163/5.X in Brasilien beauftragt. Nach dem 314-MW-Auftrag für den Windpark "Cajuína" vom Juni 2021 hat AES jetzt für die Ausbaustufe "Cajuína 2" weitere 65 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von 370 MW bestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...