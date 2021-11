Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Ausgestattet mit einem In-App-Equalizer und einem leistungsstarken dynamischen Treiber mit einer ausgewogenen Armatur, der einen satteren und reineren Klang mit einem breiteren Frequenzbereich und verzögerungsfreiem Klang liefert.Die branchenführende Audiomarke Tronsmart freut sich, die Einführung der ONYX PRIME True Wireless Ohrhörer bekannt zu geben. Als neueste Ergänzung der innovativen Audio-Kollektion bieten die ONYX PRIME ein außergewöhnliches Hörerlebnis dank der fortschrittlichen Balanced Armature in Kombination mit einem dynamischen Hochspannungstreiber. Die ONYX PRIME sind für audiophile Menschen mit einer unvergleichlichen akustischen Abstimmung gemacht und sind auf der offiziellen Website von Tronsmart (https://bit.ly/2X00OfQ) für $69.99 erhältlich. Die Ohrhörer werden auch am Amazon Black Friday für nur $48,99 ($21 Rabatt) angeboten.Die Tronsmart ONYX PRIME verfügen über einen leistungsstarken dynamischen Treiber und einen abgestimmten Balanced-Armature-Treiber, die für einen detailreichen High-End-Klang mit einem großen Frequenzbereich (10 Hz bis 25 kHz) sorgen. Dies garantiert natürliche, resonante Bässe und Mitten, die sich durch präzise Abstimmung und eine nahtlose Frequenzweiche mit klaren, melodiösen Höhen verbinden.Mit der TrueWireless Mirroring-Technologie ist ein nahtloser Wechsel zwischen dem Ohrhörer, der mit dem Smartphone verbunden ist, und dem Ohrhörer, der die Verbindung spiegelt, möglich - für eine schnellere Übertragung und nahtloses Streaming von Musik mit verzögerungsfreiem Klang.Der hochmoderne Qualcomm Chip, der im ONYX PRIME zum Einsatz kommt, liefert hochauflösenden Klang mit akustischer Abstimmung, integriert mit Premium-Musik und einem Spielemodus mit extrem niedriger Latenz. Dies ermöglicht eine vielseitige und flexible Audiowiedergabe für Musik oder Spiele. Die In-App-Equalizer-Kompatibilität ermöglicht die Anpassung von 8 Audioprofilen und benutzerdefinierten Touch-Controls für das perfekte Spiel der Personalisierung für alle Audio-Liebhaber.Das ultrakompakte Design des Schnellladekoffers im Taschenformat eignet sich perfekt für unterwegs und bietet eine maximale Gesamtspielzeit von 40 Stunden. Mit einer einzigen Ladung können Sie bis zu 7 Stunden nonstop Musik hören - perfekt für den Alltag.Die Tronsmart ONYX PRIME Hybrid Dual Driver Ohrhörer mit zwei Treibern können Sie auf der offizielle Website von Tronsmart (https://bit.ly/2X00OfQ) für einen Rabattpreis von $69.99 kaufen. Die Ohrhörer werden auch am Amazon Black Friday für nur $48,99 ($21 Rabatt) angeboten.Spezifikationen:Chip: Qualcomm® QCC3040Eingang: 5 V/400 mA Max.Audio-Dekodierung: aptX adaptiv, aptX, AAC, SBCBluetooth-Version: 5.2Bluetooth-Kompatibilität: AVRCP, A2DP, HFPÜbertragungsreichweite: Über 10 m/33 ftAkkukapazität: Ohrhörer: 50 mAh; Lade- und Ladegehäuse: 500 mAhSpielzeit: 40 StundenAufladezeit: 2 StundenInformationen zu Tronsmart:Tronsmart wurde 2013 gegründet und feiert im Juni sein 8-jähriges Bestehen. Die Tech-Marke entwirft und produziert erstklassiges technisches Zubehör, das von Qualcomm, Forbes, Yahoo und vielen anderen großen Unternehmen und Medien empfohlen wird. Außerdem wurde 2018 Luis Suarez als offizieller Botschafter verpflichtet. Das Unternehmen hat schnell expandiert und verkauft seine Produkte in über 70 Ländern in vielen Regionen, darunter Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien, und verfügt über 40 Patente, darunter die SoundPulse®-Technologie. Der Kernwert von Tronsmart ist es, das Leben einfacher zu machen, indem wir unseren Kunden Hightech-, Qualitäts- und Hochleistungsprodukte anbieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1695532/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1695533/image2.jpgPressekontakt:Ella Gaomkt1@tronsmart.com+86-15773233196Original-Content von: Tronsmart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137507/5086161