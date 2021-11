AT&S beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) Schindler lanciert neues Gebäude-Transitmanagement Schindler PORT 4D Adler Group bekräftigt Prognose für das GJ 2021 basierend auf starker operativer Leistung in den ersten neun Monaten Akasol AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 Biotest erhält die Zulassung für Intratect(R) in Frankreich Gateway Real Estate AG erzielt ein EBIT adjusted von EUR 51,6 Mio. in den ersten neun Monaten 2021 Lufthansa hat den Verkauf des Geschäftsreisedienstleisters Airplus zunächst auf Eis gelegt (HB) Northern Data: Staatsanwaltschaft stellt Vorermittlungen betreffend den Vorwurf der Marktmanipulation ein Nordex Group erhält von AES Brasil einen weiteren Auftrag über 370 MW in Brasilien ...

