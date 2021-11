Die Verbund AG wagt wieder einmal ein Investment im Ausland. Er hat in Spanien einen Photovoltaik-Park gekauft, mit dem jährlich 260 Gigawattstunden grüner Strom produziert wird. Diese Menge verbrauchen im Schnitt etwa 33.000 durchschnittliche Österreicher pro Jahr - der Park (siehe Foto) kann sich also sehen lassen. Verbund Die Verbund AG will das Transaktionsvolumen nicht verraten, ich habe aus ...

