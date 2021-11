Audi will laut einem Medienbericht sein in Zwickau produziertes Elektro-SUV Q4 e-tron wegen der hohe Nachfrage ab November 2022 auch in Brüssel bauen. Endgültig darüber entscheiden soll die VW-Planungsrunde am 9. Dezember. Das berichtet die "Automobilwoche" unter Berufung auf Konzernkreise. Aktuell werden der Q4 e-tron und der Q4 e-tron Sportback gemeinsam mit weiteren MEB-Modellen - konkret dem ID.3, ...

