Um 0,2 Prozent stieg der DAX gestern zu Wochenbeginn. Somit beruhigte sich die Börse wieder etwas nach dem Kurssturz am Freitag, als Deutschlands Börsenbarometer fast 4,2 Prozent an Wert verlor. Verursacht wurde dieses Börsenbeben von der Nachricht, dass eine neue Corona-Variante namens Omikron entdeckt wurde. Die Weltgesundheits-Organisation (WHO) stufte das globale Risiko durch Omikron laut Medienberichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...