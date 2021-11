Der Kurs des Euro ist am Dienstag im frühen europäischen Handel gegen den US-Dollar leicht gestiegen. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1315 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp unter 1,13 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1276 Dollar festgesetzt.Nach den deutlichen Kursausschlägen vom ...

