Palo Alto (ots) -Armis (https://www.armis.com/), der führende Anbieter einer einheitlichen Plattform für Asset Visibility und Sicherheit, gibt den Abschluss seiner jüngsten Investitionsrunde bekannt und erhöht seine Bewertung auf 3,4 Milliarden US-Dollar. One Equity Partners (https://www.oneequity.com/) (OEP) investiert zusammen mit bestehenden Investoren 300 Millionen US-Dollar, um die strategische Entwicklung der Plattform und globale GTM-Initiativen zu beschleunigen und zukünftige Übernahmen zu unterstützen. OEP wird zudem auch dem Vorstand des Unternehmens beitreten.Das enorme Wachstum von Armis wurde durch den Gewinn eines immer größeren Marktanteils in einem schnell wachsenden Markt und durch die Expansion in neue Branchen und Regionen vorangetrieben. Vor dieser Investition hat Armis insgesamt 300 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht. In den letzten drei Jahren konnte Armis seinen Umsatz um 8.826 Prozent steigern und gehört zu den am schnellsten wachsenden Cybersicherheitsunternehmen der Welt. In Anerkennung der rasanten Expansion hat Deloitte Armis kürzlich in der Deloitte Technology Fast 500 (https://www.armis.com/blog/armis-ranked-number-25th-fastest-growing-company-on-the-2021-deloitte-technology-fast-500/)-Liste 2021 auf Platz 25 der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Nordamerika gesetzt. Armis ist das einzige Cybersicherheitsunternehmen, das vollständige Transparenz, Schwachstellenerkennung und Risikomanagement für alle Anlagen in den Bereichen IT, Unternehmen, Medizintechnik, Betriebstechnik, ICS, IoT und IIoT bietet. Armis verfügt über ein überaus robustes Partner-Ökosystem, das Hunderte von bestehenden IT- und Sicherheitsinvestitionen mit Echtzeit-Bedrohungserkennung unter Verwendung der weltweit größten Geräte-Wissensdatenbank mit mehr als einer Milliarde Geräten (Tendenz steigend) aufwertet.Mehr über Armis CEO und Mitbegründer Yevgeny Dibrov erfahren Sie hier: https://ots.de/UfZeif